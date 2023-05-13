Hatay'da seçim için konteynerlerde kuruldu Hatay'da 3 bin 154 sandıkta, 1 milyon 62 bin 41 seçmenin oy kullanacak 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da Cumhurbaşkanı ve 28.

Hatay'da seçim için konteynerlerde kuruldu

Hatay'da 3 bin 154 sandıkta, 1 milyon 62 bin 41 seçmenin oy kullanacak

HATAY - 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyların kullanılacağı okul ve konteynerlerde hazırlıklar tamamlandı.

Depremin büyük yıkım yaptığı Hatay'da seçimlere sayılı saatler kala, vatandaşların oy kullanacakları yerlerde hazırlıklarda sona gelindi. Depremde ağır hasar almayan mahallerdeki okulların sınıflarında sandıklar ve kabinler kuruldu. Okulların ağır hasar aldığı okulların yerlerine ise konteynerler yerleştirildi. Depremin en ağır yıkımı yaptığı Antakya ve Defne ilçelerinde 167 konteynerde oy kullanılacağı belirtildi. Konteynerlerde normal bir salon gibi hazırlandı ve içindeki iki kabin birde sandık yer alıyor. Konteynerlerin 112'si Antakya, 55'i de Defne ilçesinde yer alıyor. Konteynerler hasar gören okulların bahçesi ve muhtarlıkların yanına yerleştirildi. Hatay'da 3 bin 154 sandıkta 1 milyon 62 bin 41 seçmenin oy kullanacağı kaydedildi. İl genelinde 11 adette seyyar sandık oluşturulduğu bildirildi.

"Hayırlısı olsun"

Mahallesine konteyner yerleştirilen Barbaros Mahalle Muhtarı Mahmut Bayrakçı, "Okullarımız ağır hasar gördü. Devletimiz konteynerleri yerleştirdi. Oylar yarın konteynerde kullanılacak, hazırlıklar tamamlandı. Vatanımızı, milletimiz için hayırlısı neyse o olsun. Zor bir süreç Allah yardımcımız olsun" dedi.