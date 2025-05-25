Hatay'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan sazlık yangını, mahalle sakinlerinin ihbarı sonrasında itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, çevredeki ev ve seralara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde çıkan sazlık yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'ndeki sazlıkta çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın, çevrede bulunan ev ve seralara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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