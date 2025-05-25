Hatay'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde çıkan sazlık yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'ndeki sazlıkta çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın, çevrede bulunan ev ve seralara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.