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Hatay'da Sazlık Alandaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Sazlık Alandaki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde Gülcihan Mahallesi'nde çıkan sazlık yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gülcihan Mahallesi'ndeki sazlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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