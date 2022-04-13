Son dakika haberi! Sazlık alanda yangın

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Mileyha Kuş Cenneti yakınındaki sazlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de bulunan kuş cennetine bağlantı noktasında bulunan sazlık ve otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(Alican Gümüş/ İHA)