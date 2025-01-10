Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Çevlik Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çevlik Mahallesi'nde sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel