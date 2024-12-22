Hatay'da "Sarıkamış Şehitlerini Anma Wushu Turnuvası" düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Sarıkamış Şehitlerini Anma Wushu Turnuvası" gerçekleştirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Sarıkamış Şehitlerini Anma Wushu Turnuvası" gerçekleştirildi.
İskenderun Belediyesi Sakarya Spor Salonu'nda minikler ve küçükler kategorisinde düzenlenen turnuvaya, yaklaşık 100 sporcu katıldı.
Müsabakalar sonunda derece girenlere madalya ve kupa verildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel