Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobil tamirhanesinde çıkan ve 3 işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobil tamirhanesinde çıkan ve 3 işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü. Antakya Yeni Sanayi Sitesi'ndeki otomobil tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevresindeki 3 işletmeye sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle söndürülen yangında, işletmelerde bulunan 7 araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, bir itfaiye eri, yangına müdahale ederken yaralandı. Kaynak: AA / Güncel Antakya Hatay Güncel Haberler

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