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Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobil tamirhanesinde çıkan ve 3 işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobil tamirhanesinde çıkan ve 3 işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü.

Antakya Yeni Sanayi Sitesi'ndeki otomobil tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevresindeki 3 işletmeye sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle söndürülen yangında, işletmelerde bulunan 7 araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, bir itfaiye eri, yangına müdahale ederken yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel

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