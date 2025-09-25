Hatay'da Sahte İçki Operasyonu: 5 Bin Litre Ele Geçirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin litre sahte içki ve damıtma kazanı ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, sahte içki üretildiği belirlenen Üçgüllük Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
İkamette yapılan incelemede 5 bin litre içki ve damıtma kazanı ele geçirildi.
Ekipler, adresteki şüpheli B.Ç'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel