Hatay'da Sahte İçki Operasyonu: 5 Bin Litre Ele Geçirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5 bin litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, sahte içki üretildiği belirlenen Üçgüllük Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

İkamette yapılan incelemede 5 bin litre içki ve damıtma kazanı ele geçirildi.

Ekipler, adresteki şüpheli B.Ç'yi gözaltına aldı.