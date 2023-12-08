Hatay'da sahte içki operasyonu: 224,5 litre sahte içki ele geçirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki imalatı yapılan adreste 224,5 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 5 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan pres makinesi bulundu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda 224,5 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşil Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste gerçekleştirilen aramada 224,5 litre sahte içki, 5 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan pres makinesi ele geçirildi, zanlı Y.A. yakalandı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.