Üye Girişi
Haberler

Hatay'da sahte içki operasyonu: 224,5 litre sahte içki ele geçirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki imalatı yapılan adreste 224,5 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 5 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan pres makinesi bulundu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda 224,5 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşil Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste gerçekleştirilen aramada 224,5 litre sahte içki, 5 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan pres makinesi ele geçirildi, zanlı Y.A. yakalandı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Dörtyol Hatay Suç Operasyon Kaçakçılık Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

11 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Icardi kaç gol attı? 2023-24 Gol Krallığı sıralaması! Galatasaray - Adana Demirspor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Adana Demirspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Survivor 2024 ne zaman başlıyor? Polikistik Over Sendromu nedir? Ruffles hangi ülkenin markası, kimin malı? Nelsson pozisyonu penaltı mı, el var mı? Hakem yorumları ne? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 8-9 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır? Heimlich manevrası nasıl uygulanır? 10 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 10 Aralık Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Muharrem İnce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday mı olacak? Gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri nelerdir? Gül hastalığı tedavisi nasıl? Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Zaha sakat mı? Zaha Adana Demirspor maçında yok mu? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu, Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu ayrılacak mı? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title