Hatay'da sahte içki operasyonu: 1 zanlı gözaltına alındı
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Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, sahte içki imalatı yapılan bir adreste 3 kilogram fermenteye bırakılmış incir ile üzüm posası, 275 litre kaçak rakı ve 85 litre kaçak şarap ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Defne ilçesindeki sahte içki operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aknehir Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste 3 kilogram fermenteye bırakılmış incir ile üzüm posası, 275 litre kaçak rakı ve 85 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Jandarma 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Güncel