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Hatay'da sahte içki operasyonu: 1 zanlı gözaltına alındı

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Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, sahte içki imalatı yapılan bir adreste 3 kilogram fermenteye bırakılmış incir ile üzüm posası, 275 litre kaçak rakı ve 85 litre kaçak şarap ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesindeki sahte içki operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aknehir Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste 3 kilogram fermenteye bırakılmış incir ile üzüm posası, 275 litre kaçak rakı ve 85 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Jandarma 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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