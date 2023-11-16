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Hatay'da sahte içki operasyonu: 1 zanlı gözaltına alındı

Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, sahte içki imalatı yapılan bir adreste 3 kilogram fermenteye bırakılmış incir ile üzüm posası, 275 litre kaçak rakı ve 85 litre kaçak şarap ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.