HATAY'DA SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI - Haberler

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HATAY'DA SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HATAY'da 5 bin 400 dolarlık sahte banknot ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

HATAY'da 5 bin 400 dolarlık sahte banknot ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parada sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, sahte para taşındığı bilgisi üzerine Hassa- Kırıkhan kara yolunda bir otomobili durdurdu. Araç ve şüphelilerin üst aramasında, 5 bin 400 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Sürücü J.E. ile araçtaki F.E. ve A.E. gözaltına alındı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırıkhan Tragger Hassa Güncel Haberler

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