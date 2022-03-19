Hatay'da sahte banknotla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın Hassa ilçesinde üst aramalarında sahte banknotlar ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
HASSA, HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde üst aramalarında sahte banknotlar ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bintaş Kavşağı'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde bulunan A.S.T, A.C.A. ve S.P'nin üst aramasında 100 liralık banknotlar halinde sahte 4 bin 800 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Salim Taş - Güncel