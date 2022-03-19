Hatay'da sahte banknotla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da sahte banknotla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

AA - Salim Taş - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da sahte banknotla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde üst aramalarında sahte banknotlar ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

HASSA, HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde üst aramalarında sahte banknotlar ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bintaş Kavşağı'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde bulunan A.S.T, A.C.A. ve S.P'nin üst aramasında 100 liralık banknotlar halinde sahte 4 bin 800 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hassa, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title