Hatay'da sahte 15 bin 100 dolar ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da sahte 15 bin 100 dolar ele geçirildi

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da sahte 15 bin 100 dolar ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde sahte 15 bin 100 dolar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde sahte 15 bin 100 dolar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ovakent Mahallesi'ndeki uygulama noktasında bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Aramada, 100 dolarlık banknotlar halinde sahte 15 bin 100 dolar ve 3 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Antakya, Hatay, dolar, Güncel, Haberler

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