Hatay'da sahra hastanesi kuran Özbek ekibi ülkesinde törenle karşılandı Güncel Haberler 6 Şubat'taki depremlerden sonra Türkiye'de sahra hastanesi kurarak depremzedelere destek olan Özbekistan askeri sağlık ekibi, Taşkent Havalimanı'nda törenle karşılandı. 6 Şubat'taki depremlerden sonra Türkiye'de sahra hastanesi kurarak depremzedelere destek olan Özbekistan askeri sağlık ekibi, Taşkent Havalimanı'nda törenle karşılandı. Hatay'ın Ovakent kasabasında kurdukları sahra hastanesi ile 27 gün boyunca deprem mağdurlarına tıbbi destek sağlamasının ardından ülkesine dönen 71 kişilik Özbek askeri sağlık ekibi için havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Ekibi, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Abdülkadir Avcı, İletişim Müşaviri Hamdi Turşucu, Özbekistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, aileleri, meslektaşları ve basın mensupları alkışlarla karşılarken iki ülke bayrakları açıldı. Avcı, Özbek sağlık ekibinin zorlu bir günde Türk milletinin yanında olduğunu ve bunu Türk milletinin hiçbir zaman unutmayacağını kaydederek deprem mağdurlarına desteklerinden dolayı Özbek ekibine teşekkür etti. Özbek sağlık ekibi, yaklaşık 1 ay boyunca 4 bine yakın depremzedeye tıbbi yardımda bulundu. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla 6 Şubat'ta 100 kişilik kurtarma ekibi, 8 Şubat'ta ise 71 kişiden oluşan Özbek askeri sağlık personeli depremzedelere yardım amacıyla Türkiye'ye hareket etmişti. 19 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarına katılan 100 kişilik Özbek arama kurtarma ekibi 25 Şubat'ta ülkesine dönmüştü. Kaynak: AA / Güncel Özbekistan Türkiye Güncel Haberler

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