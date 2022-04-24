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Kıyıya kadar gelen köpek balıkları böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Alican Gümüş - Güncel
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Kıyıya kadar gelen köpek balıkları böyle görüntülendi Hatay'ın Samandağ ilçesin de bulunan sahilinde kıyıya çok yakın mesafeye gelen köpekbalıkları şaşkınlık oluşturdu.

HATAY (İHA) - Kıyıya kadar gelen köpek balıkları böyle görüntülendi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesin de bulunan sahilinde kıyıya çok yakın mesafeye gelen köpekbalıkları şaşkınlık oluşturdu. Çok sayıda köpek balığının sahile yakın bölgede avlanışını vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Köpek balıkları sahile yakın noktadan geçtiği sırada vatandaşlar cep telefonu ile heycanlanlı şekilde görüntüledi.

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Güncel

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