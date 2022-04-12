Hatay'da sahilde bazı uzuvları çürümüş ceset bulundu - Haberler

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Hatay'da sahilde bazı uzuvları çürümüş ceset bulundu

AA - Burak Milli - Güncel
Hatay'da sahilde bazı uzuvları çürümüş ceset bulundu

Hatay'ın Erzin ilçesinde sahilde bazı uzuvları çürümüş ceset bulundu.

Hatay'ın Erzin ilçesinde sahilde bazı uzuvları çürümüş ceset bulundu.

Burnaz Sahili'nde vatandaşlar kıyıda ceset olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, başı olmayan cesedin el ve ayaklarının da çürüdüğünü belirledi.

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

AA / Burak Milli - Güncel

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