Hatay'da Sahil Güvenlik operasyonu: 43 bin adet captagon hap ve 26 kilogram esrar ele geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada 43 bin adet captagon hap, 26 kilogram takoz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada 43 bin adet captagon hap, 26 kilogram takoz esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı tarafından Samandağ açıklarında devriye görevi esnasında deniz içerisinde 43 paket şaffaf naylon poşet içerisinde toplam 43 bin adet uyuşturucu captagon hap, 3 paket naylon poşet içerisinde toplam 26 kilogram takoz esrar ele geçirdi.Uyuşturucu maddelerle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - HATAY