Hatay'da Sağlıksız Koşullarda Saklanan 220 Kilogram Et İmha Edildi
Hatay'da zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde, uygun saklama koşullarına sahip olmadığı tespit edilen 220 kilogram et imha edildi. Ayrıca kurallara uymayan dört işletmeye toplam 150 bin lira ceza kesildi.
Hatay'da sağlıksız koşullarda muhafaza edilen 220 kilogram et, zabıta ekiplerince imha edildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri gıda imalatı ve satışı yapan işletmelere denetim gerçekleştirdi.
Antakya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katıldığı denetimlerde, uygun saklama koşullarına sahip olmadığı tespit edilen 2 işletmenin ürünlerine el konuldu.
El konulan 220 kilogram et, ekipler tarafından imha edildi.
Denetimler kapsamında, kurallara uymadığı tespit edilen et ve et ürünleri satan 4 işletmeye toplam 150 bin lira ceza kesildi.