Hatay'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi
Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı caddelerde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, belediye ekipleri su tahliyesi için çalışmalar başlattı.
Hatay'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Antakya ve İskenderun ilçelerinde sabah başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.
Sürücüler trafikte ilerlemekte, yayalar da yürümekte güçlük çekti.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma yürütüyor.