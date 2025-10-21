Haberler

Hatay'da Sağanak Yağış Araçlara Zarar Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle su dolan çukurlara düşen araçlar zarar gördü. Samandağ'da denizde hortum oluştu, ardından etkisini kaybetti.

HATAY'ın Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle su dolan çukurlara bazı araçlar düşerek zarar gördü. Samandağ'da ise açıkta hortum oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Payas, Dörtyol, Erzin, Kırıkhan, Defne ve Antakya ilçelerinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Antakya Ekinciler Mahallesi'nde bazı caddeleri ve evleri su bastı. Bazı araçlar su birikintisi dolu çukurlara düştü. Samandağ ilçesinde ise denizde hortum oluştu. Bir süre etkili olan hortum daha sonra yok oldu. Sabah saatlerinde sağanağın etkisini yitirmesiyle suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Samim SELÇUK Kamera: Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce personel alınacak
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Balıkçı ile kasabın kapışması vatandaşın cebine yaradı

Balıkçı ile kasabın kapışması vatandaşa yaradı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.