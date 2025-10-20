Hatay'da Sağanak ve Hortum Olayı: Balık Çiftliği Teğet Geçti
Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında meydana gelen hortum, denizdeki balık çiftliğini teğet geçerek büyük zarar vermeden uzaklaştı. Vatandaşların kaydettiği görüntüler olayın etkisini gözler önüne serdi.
1) HATAY'DA SAĞANAK NEDENİYLE OTOYOL ÇÖKTÜ, YOLLARI SU BASTI, DENİZDE HORTUM ÇIKTI (2)
HORTUM BALIK ÇİFTLİĞİNİ TEĞET GEÇMİŞ
Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında sabah saatlerinde etkili olan hortumun, denizdeki balık çiftliğini teğet geçtiği görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, çiftliğe metrelerce yaklaşan hortumun, zarar vermeden uzaklaştığı anlar yer aldı. Hortum nedeniyle çevrede olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel