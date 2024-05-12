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Hatay'da Sağanak Nedeniyle Kriz Masası Oluşturuldu

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Hatay Valiliği, il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle kriz masası oluşturulduğunu bildirdi. Vali Mustafa Masatlı başkanlığında yapılan toplantıda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD ve diğer ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ele alındı.

Hatay Valiliği, il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle kriz masası oluşturulduğunu bildirdi.

Valiliğin yazılı açıklamasında, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında kriz masası oluşturularak, İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla toplantı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde etkili olan şiddetli yağış sonrasında gelen ihbarlara yönelik yapılan müdahaleler ile ortaya çıkan olumsuzlukların bertaraf edilmesi için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 315 araç ve 666 personel ile çok yönlü devam eden çalışmalar ele alınıp değerlendirildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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