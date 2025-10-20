Hatay'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı

Hatay'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç yollarda mahsur kaldı.

İskenderun ve Payas ilçelerinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlardaki kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı.

Alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı

Payas ilçesinde suyla dolan Şehit Yetkin Erşan Alt Geçidi'nde mahsur kalan akülü tekerlekli sandalyeli kadın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ambulansa taşınan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde de su basan evlerinde mahsur vatandaşlar, itfaiye ekiplerince botla çıkarıldı. Taşkın nedeniyle bazı ev ve araçların zarar gördüğü mahallede suyun tahliyesi için çalışma yürütülüyor.

Yollarda temizlik çalışması yapıldı

Sağanağın etkisiyle gelen çamur nedeniyle kapanan Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisinde bir cip ve tır mahsur kaldı.

Karayolları ekiplerince yürütülen temizlik çalışması sonucunda otoyoldaki ulaşım, çift şeritten kontrollü sağlanmaya başladı.

Geçici olarak trafiğe kapatılan Toprakkale-İskenderun Devlet Yolu'nun Payas şehir geçişi de temizlik çalışmasının tamamlanmasıyla yeniden açıldı.

Öte yandan yağışın ardından denizde oluşan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu.

Vali Masatlı otoyolda inceleme yaptı

Vali Mustafa Masatlı, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndaki çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Masatlı, gazetecilere, yağış nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezine 245 ihbarın geldiğini söyledi.

İlgili tüm ekiplerin sahaya sevk edildiğini belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla insanlarımız noktasında herhangi bir sorun söz konusu değil. Gelen ihbarlara bütün ekiplerimiz müdahale etti. Payas ilçemizin aşırı yağıştan etkilenen bölgesinde 141 araç ve 450'ye yakın personelimiz görev yapıyor. İnşallah birkaç saate kadar hayatın daha da normale döndüğünü hep beraber görürüz."