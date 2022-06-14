Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sabahın etken saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle kentteki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı noktalarda araçların güçlükle ilerlediği ilçede sağanak devam ediyor.
AA / Burak Milli - Güncel