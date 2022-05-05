Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Hatay'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, birçok mahallede su baskını yaşandı.
Pınarbaşı, Gültepe, Adabucak Mahallerinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı.
Belediye ekipleri tahliye çalışması başlattı.
Sürücüler, su biriken cadde ve sokaklarda güçlükle ilerlemeye çalıştı.
AA / Mehmet Bayrak - Güncel