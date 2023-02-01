Hatay'da sağanak etkili oldu Güncel Haberler Hatay'ın İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Hatay'ın İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde sağanak nedeniyle ana yollar ve caddelerde oluşan su birikintileri trafikte aksamalara neden oldu. Yollarda önlem alan trafik polisleri, sürücülere ikazlarda bulundu. Hatay Su ve Kanalizasyon İdare Genel Müdürlüğü (HATSU) ekiplerinin müdahaleleriyle kapanan yollar trafiğe açıldı. Kaynak: AA / Güncel İskenderun Belen Arsuz Hatay Güncel Haberler

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