Hatay'da Rüzgar Gülü Kitap Şenliği Düzenlendi

Hatay'da Rüzgar Gülü Kitap Şenliği Düzenlendi
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Hatay'ın Belen ilçesinde Kaymakamlık ve Belen Belediyesinin düzenlediği 'Rüzgar Gülü Kitap Şenliği' etkinliği, İssume İlkokulu ve Belen Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ve kitap inceleme stantları ile dolu bir gün geçirildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde "Rüzgar Gülü Kitap Şenliği" düzenlendi.

Kaymakamlık ve Belen Belediyesince organize edilen şenlik kapsamında İssume İlkokulu ve Belen Atatürk İlkokulu'nda program düzenlendi.

Şenlik kapsamında iki okulda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.

Daha sonra kurulan stantlarda öğrenciler kitapları inceledi, beğendikleri kitapları satın aldı.

Gün boyunca süren atölye çalışmaları ve kitap okuma etkinliklerinde öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel
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