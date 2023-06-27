Hatay'da Rus müzik topluluğundan depremzedelere konser
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Rus müzik topluluğu "Voskreseniye" depremzedelere konser verdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Rus müzik topluluğu "Voskreseniye" depremzedelere konser verdi.
Atatürk Mahallesi'ndeki çadır kentte verilen konserde, Rusça şarkılar seslendirildi.
Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda sanatçılar alkışlandı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel