Hatay'da Ruhsatsız Tabanca ve Bıçakla Yakalanan İki Şüpheli Gözaltında

Hatay'da Ruhsatsız Tabanca ve Bıçakla Yakalanan İki Şüpheli Gözaltında
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Hatay'ın Payas ilçesinde yapılan üst aramalarda ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirilen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde üst aramalarında ruhsatsız tabanca ile bıçak ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphelendikleri R.K. ile Ş.K'yi durdurdu.

Üst aramalarında ruhsatsız tabanca, şarjör ve bıçak ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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