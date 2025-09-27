Hatay'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde ruhsatsız tabanca bulunduran 2 şüpheli, gerçekleştirilen operasyon sonrasında tutuklandı. Emniyet ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurdukları C.S'nin üstünde tabanca buldu. Zanlının ifadesi doğrultusunda, M.Ü'nün adresinde yapılan operasyonda da ek silahlar ele geçirildi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde ruhsatsız tabanca operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri C.S'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
Zanlının ifadesinde silahın sahibi olduğunu iddia ettiği M.Ü'nün adresine operasyon düzenleyen ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör ve silah parçaları buldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S. ve M.Ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
