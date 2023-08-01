Hatay'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 84 Kişi Yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde polislerin 30 günlük çalışmalarında çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi ve çeşitli suçlardan aranan 84 kişiyi yakalandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde polislerin 30 günlük çalışmalarında çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi ve çeşitli suçlardan aranan 84 kişiyi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Arsuz ilçesinde 30 gün boyunca yaptıklarını asayiş çalışmalarında, 34 bin 960 kişinin GBT sorgusunu yaptı, 7'si hırsızlık 3'ü dolandırıcılık suçlarından olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 84 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 addet pompalı tüfek, 12,5 gram metamfetamin, 20,33 gram sentetik kannabinoid, 10 adet yeşil reçeteye tabi ilaç, 1 gram esrar, 3 adet payp ve 54 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Öte yandan polisler, dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar, KADES hakkında bilgilendirmeler yaparak el broşürleri dağıttı. - HATAY