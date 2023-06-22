Hatay'da Rotary Kulübü Konteyner Kenti açıldı

Hatay'da depremzede 101 ailenin barınma ihtiyacını karşılayacak Rotary Kulübü Konteyner Kenti, Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş'ın da katılımıyla açıldı. Başkan Savaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği serhat şehir Hatay'a hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok önemli bir coğrafyada görev yapıyoruz. Hatay'ı yaşatmak lazım, Türkiye'yi yaşatmak için" dedi.

Rotary ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Antakya EXPO alanı karşısında yapımı tamamlanan Rotary Kulübü Konteyner Kenti'nde bulunan 101 konteyner evin anahtarları depremde evleri yıkılan veya ağır hasar alan depremzede vatandaşlara teslim edildi.

Açılış töreninde konuşan HBB Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'ın çok önemli bir coğrafyada yer aldığını, Hatay olarak 6 Şubat'ta çok büyük bir badire atlattıklarını hatırlatarak; yardımların yoğun olduğu ilk bir buçuk aylık sürecin ardından yardımların giderek azaldığı dönemlerde Uluslararası Rotary 2430. Federasyonu Bölge Başkanı Emre beyle tanıştıklarını kaydetti. Başkan Savaş, şöyle devam etti:

"Bize gerçekten ihtiyacımız olan ve orta vadede şehrimizi önümüzdeki yıllara taşıyacak organizasyonlara destek oldular. Sadece burayı yapmadılar. Bunun dışında bugüne kadar 35 bin aileye destek verdiğimiz Kırsal Kalkınma Projesi'ne de destek verdiler. Bundan sonra da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği serhat şehir Hatay'a hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok önemli bir coğrafyada görev yapıyoruz. Hatay'ı yaşatmak lazım! Türkiye'yi yaşatmak için, Hatay'ı yaşatmak lazım! Buradaki insanların gelecekle ilgili beklentilerini pozitife çevirmek için."

Uluslararası Rotary 2430. Federasyonu Bölge Başkanı Emre Öztürk de Rotary'nin bir yardım kuruluşu değil bir hizmet kuruluşu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İçimizi yakan, şehirlerimizi yıkan, anılarımızı yok eden büyük depremin ilk gününden itibaren bölgedeyiz. Destek olmaya çalışıyoruz. 200 tır yardım malzemesi gönderdik, üç tane çadır kent kurduk. 2 bin 500 çadır dağıttık. İki tane okul yaptırıyoruz şu anda. Bir tane konteyner kent açmıştık Samandağ'da. Diğerini de bugün burada açıyoruz. Sağlık, sanat, tarım gibi birçok alanda yardımlarda bulunduk ve daha yapacaklarımız var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."