Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi

AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 obje ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 obje ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizciler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı.

Araçta, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel, demir çan, figürlü levha, taş üzerine işlenmiş 2 figürlü kitabe ve demir obje bulundu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü H.G. emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Güncel

İskenderun, Hisarcık, Hatay, Roma, Güncel, Haberler

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