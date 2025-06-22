Hatay'da Restoranda Yangın Çıktı
Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda restoranda hasar meydana geldi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle restoranda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel