Hatay'da restoranda tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler

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Hatay'da restoranda tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'da restoranda tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Antakya ilçesinde bir restoranda tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Antakya ilçesinde bir restoranda tüp patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki restoranda ilk belirlemelere göre gaz sıkışması sonucu döner pişirilen yerdeki tüp patladı.

Patlamanın ardından yangın çıktı, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 1 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince çıkan yangın söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Cumhuriyet Caddesi İtfaiye Antakya Güncel Haberler

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