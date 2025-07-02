Hatay'da Refüje Çarpan Otomobilde 4 Yaralı
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen kazada, refüje çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi.
Hatay'ın Defne ilçesinde refüje çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 EGG 59 plakalı otomobil, Harbiye mevkisinde refüje çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel