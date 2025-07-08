Hatay'da Refüje Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Hatay'da Refüje Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkıp refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 Y 9984 plakalı otomobil, Koyunoğlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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