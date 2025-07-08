Hatay'da Refüje Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkıp refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde refüje çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 Y 9984 plakalı otomobil, Koyunoğlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel