Hatay'da Prefabrik Çarşıda Artan Hırsızlık Olaylarına Esnaf Çözüm İstiyor

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kurulan ve 67 esnafın bulunduğu prefabrik çarşıda son dönemde yaşanan hırsızlık olaylarına esnaf çözüm istiyor.

Merkez Antakya ilçesi Derince Mahallesi'nde kurulan Üçgedik Geçici Prefabrik Çarşı'da son 5 ayda 2 kez hırsızlık olayı yaşandı.

Daha önce 5 iş yerinin klima üniteleri çalınan çarşıda, Kurban Bayramı tatilinde de bir dönercinin iş yerine hırsız girdi.

Döner işletmesinden, kuryelerin kullandığı iki motosiklet ile klima ünitesi çalındı.

"Buraya acil bir güvenlik istiyoruz"

İş yerinde hırsızlık olayı yaşanan esnaf Murat İflazoğlu, AA muhabirine, bayram tatili sonrası dükkanına geldiğini ve kapısının açık, penceresinin kırık olduğunu gördüğünü söyledi.

İçerideki 2 kurye motosikletiyle klima ünitesinin çalındığını ve polise haber vererek şikayetçi olduğunu anlatan İflazoğlu, "Şu ana kadar sonuç çıkmadı, burada 67 dükkanımız var. Daha önce de klima üniteleri çalındı. Buraya acil bir güvenlik istiyoruz." dedi.

Prefabrik çarşının yöneticisi İbrahim Aydınlıoğlu da yetkililere seslenerek, başka esnafın mağdur olmaması için kalıcı bir çözüm istediklerini ifade etti.

Esnaf olarak kendi önlemlerini almaya çalıştıklarını ancak yeterli olmadığını belirten Aydınlıoğlu, "Burada polislerin devriye atması lazım, polis veya bekçi olması lazım çünkü diğer türlü önüne geçemeyiz." diye konuştu.