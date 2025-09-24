Haberler

Hatay'da Portakal Bahçesinde Gaspa Uğrayan Adam Satırla Öldürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde, 150 bin lirasını gasbettiği A.M.C'yi satırla öldüren T.E.R. adlı zanlı kaçtı. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Hatay'ın Defne ilçesinde portakal bahçesinde 150 bin lirasını gasbettiği kişiyi satırla öldüren zanlı kaçtı.

Hüseyinli Mahallesi'ndeki bahçede şüpheli T.E.R, 45 yaşındaki A.M.C'ye satırla saldırdı. A.M.C'nin üzerindeki 150 bin lirayı alan zanlı kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yaşamını yitirdiği belirlenen A.M.C'nin cesedi morga kaldırıldı.

Portakal bahçesinde inceleme yapan jandarma ekipleri, T.E.R'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
BM toplantısı sonrası Gazze'ye korkunç saldırı! Onlarca ölü var

BM'de yapılan tüm çağrılara rağmen sabahı kana buladı
Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten 18 yıllık mutluluğun sırrı

Ünlü çift uzun süreli ilişkinin formülünü açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki kızını dans ettirerek para kazanan baba, tutuklandı

O baba için karar! Neyse ki yaptığı rezillik yanına kar kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.