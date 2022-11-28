Hatay'da pompalı tüfekle öldürülen kadının cenazesi defnedildi Güncel Haberler Hatay'ın Payas ilçesinde kayınbiraderi tarafından pompalı tüfekle öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi. Hatay'ın Payas ilçesinde kayınbiraderi tarafından pompalı tüfekle öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, dün, tartıştığı kayınbiraderi tarafından pompalı tüfekle öldürülen iki çocuk annesi İnci Karakuş'un (35) cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı. Ailesi tarafından teslim alınan Karakuş'un cenazesi, Payas ilçesindeki Asri Mezarlık'a götürüldü. Karakuş'un cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi. Öte yandan, gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Payas ilçesinde bir iş yerinde dün, tartıştığı yengesi İnci Karakuş'u pompalı tüfekle öldüren H.K. gözaltına alınmıştı. Kaynak: AA / Güncel Adli Tıp Kurumu Adana Payas Hatay Güncel Haberler

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