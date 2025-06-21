Hatay'da Polis, Sınava Geç Kalmak Üzere Olan Adaylara Yardım Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalma riski bulunan 3 aday, polis ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı. Adayların kimlik kartı problemleri nedeniyle yaşadığı sıkıntıda polis destek sağladı.

Hatay'da polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalma riski bulunan 3 adayı, sınav merkezlerine ulaştırdı.

Samandağ ilçesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen sınava kimlik kartı problemleri nedeniyle geç kalma riski bulunan 3 adaya polis yardım etti.

Ekipler, araçlarına aldıkları adaylara, kimlik kartlarını almaları konusunda yardımcı oldu, ardından sınava girecekleri okullara kadar götürdü.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Bu tabloyu Erdoğan görse tebrik ederdi

MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Erdoğan görse tebrik ederdi
İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine

Başkanlar görüşüyor! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons

Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı

Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha

Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.