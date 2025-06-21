Hatay'da Polis, Sınava Geç Kalmak Üzere Olan Adaylara Yardım Etti
Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalma riski bulunan 3 aday, polis ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı. Adayların kimlik kartı problemleri nedeniyle yaşadığı sıkıntıda polis destek sağladı.
Hatay'da polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalma riski bulunan 3 adayı, sınav merkezlerine ulaştırdı.
Samandağ ilçesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen sınava kimlik kartı problemleri nedeniyle geç kalma riski bulunan 3 adaya polis yardım etti.
Ekipler, araçlarına aldıkları adaylara, kimlik kartlarını almaları konusunda yardımcı oldu, ardından sınava girecekleri okullara kadar götürdü.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel