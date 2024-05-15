Hatay'da polis operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 7 hükümlü cezaevine gönderildi
Hatay'da yapılan polis operasyonlarında aranan 2 zanlı tutuklandı, ayrıca 7 hükümlü de cezaevine gönderildi. Operasyonlar Defne, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde gerçekleştirildi.
Hatay'da polis ekiplerinin operasyonlarında yakalanan firari 2 zanlı tutuklandı, 7 hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik Defne, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan S.S. ve M.A. gözaltına alındı.
Çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler O.K, L.A, H.E.D, C.F, S.B. ve R.K. de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. ve M.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.