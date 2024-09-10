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Hatay'da Polis Memurunun Oğlu İçin Sünnet Düğünü Düzenlendi

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Hatay'da 4 yıl önce hayatını kaybeden polis memurunun oğlu Bulut Musallı için sünnet düğünü düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğa araçlarıyla eşlik etti ve İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce tarafından hediye verildi. Sünnet ettirilen Musallı, polis ekipleri tarafından evine bırakıldı.

Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 yıl önce yaşamını yitiren polis memurunun oğlu için sünnet düğünü düzenledi.

Polis ekipleri, 2020'de kanser nedeniyle hayatını kaybeden mesai arkadaşları Şakir Musallı'nın sünnet olacak oğlu Bulut Musallı'ya araçlarıyla eşlik etti.

İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce de makamında ağırladığı çocuğa hediye verdi.

Sünnet ettirilen Musallı, etkinliğin ardından polis ekiplerince evine bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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