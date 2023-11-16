Hatay'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
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Hatay'da polis memuru Veli Bülbül, mesai sonrası evine dönerken karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti. Bülbül'ün kullandığı otomobil, karşı şeritte seyreden minibüsle çarpıştıktan sonra devrildi. Yaralanan Bülbül, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazesi memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.
Hatay'da polis memuru, mesai sonrası evine dönerken karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti.
Polis memuru Veli Bülbül (45), mesaisinin ardından evine dönerken 07 ABH 32 plakalı otomobiliyle Adana-İskenderun Otoyolu Yeşiltepe mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.
Bülbül'ün kullandığı otomobil, karşı şeritte seyreden G.A.B. idaresindeki 31 PA 242 plakalı minibüsle çarpıştıktan sonra devrildi.
Kazada yaralanan Bülbül, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Veli Bülbül, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Bülbül'ün cenazesi, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.