Hatay'da Polis Konteyner Kentte Vatandaşları Bilgilendirdi

Hatay'da polis konteyner kentte kalan vatandaşları Siber Suçlar, Bilişim, Uyuşturucu ile mücadele konusu ve UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirdi.

Hatay'da polis konteyner kentte kalan vatandaşları Siber Suçlar, Bilişim, Uyuşturucu ile mücadele konusu ve UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Antakya ilçesinde bulunan Konya 2. etap konteynır kentte kalan depremzede vatandaşlara Siber Suçlar, Bilişim, Narko Nokta faaliyetleri çerçevesinde "En iyi Narkotik Polisi Anne" ve "UYUMA" uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu. Ayrıca www.narkotikpolisianne.com adresinin tanıtımı da yaparak, vatandaşlara bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

Vatandaşların her türlü siber suç ve dolandırıcılıklara karşı da dikkat etmesi istendi. - HATAY