Üye Girişi
Haberi Paylaş
Hatay'da Polis Konteyner Kentte Vatandaşları Bilgilendirdi

Hatay'da Polis Konteyner Kentte Vatandaşları Bilgilendirdi

Güncel Haberler

Hatay'da polis konteyner kentte kalan vatandaşları Siber Suçlar, Bilişim, Uyuşturucu ile mücadele konusu ve UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirdi.

Hatay'da polis konteyner kentte kalan vatandaşları Siber Suçlar, Bilişim, Uyuşturucu ile mücadele konusu ve UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Antakya ilçesinde bulunan Konya 2. etap konteynır kentte kalan depremzede vatandaşlara Siber Suçlar, Bilişim, Narko Nokta faaliyetleri çerçevesinde "En iyi Narkotik Polisi Anne" ve "UYUMA" uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu. Ayrıca www.narkotikpolisianne.com adresinin tanıtımı da yaparak, vatandaşlara bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

Vatandaşların her türlü siber suç ve dolandırıcılıklara karşı da dikkat etmesi istendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title