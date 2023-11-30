Hatay'da Polis Ekipleri Huzur Uygulaması Gerçekleştirdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş, narkotik suçlarla mücadele ve trafik denetleme şube müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında araçlar detaylı şekilde arandı ve kimlik kontrolü yapıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından "Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.

Hatay'da polis ekipleri suçla ve suçlularla mücadeleye karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; asayiş, narkotik suçlarla mücadele ve trafik denetleme şube müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla "Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi. Dörtyol çarşı merkezi ve Sanayi Mahallesi olmak üzere ilçe genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı şekilde arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. - HATAY