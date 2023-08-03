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Hatay'da polis, 'dur' ihtarına uymayan motosikleti kovalamaca sonucu yakaladı, 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, dur ihtarına uymayan bir motosikleti kovalamaca sonucu yakaladı. Yapılan aramada 400 paket kaçak sigara ele geçirildi ve sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hatay'da polis, 'dur' ihtarına uymayan motosikleti kovalamaca sonucu yakaladı, 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesine bağlı Modernevler Mahallesi polis ekipleri şüphelendikleri motosiklete dur ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Motosikletli Yunus Timler Amirliği bağlı polisler, kovalamaca sonucu motosikletin önünü keserek durdurdu.

Motosiklette yapılan arama çalışmalarından 400 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İskenderun Hatay Güncel Haberler

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