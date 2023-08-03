Hatay'da polis, 'dur' ihtarına uymayan motosikleti kovalamaca sonucu yakaladı, 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, dur ihtarına uymayan bir motosikleti kovalamaca sonucu yakaladı. Yapılan aramada 400 paket kaçak sigara ele geçirildi ve sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.