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Hatay'da Polis Aracıyla Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Hatay'da Polis Aracıyla Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Hatay'da meydana gelen kazada, bir otomobil ile polis aracı çarpıştı. Kazada 3'ü polis memuru toplam 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları iyi.

HATAY'da otomobille polis aracının çarpıştığı kazada 3'ü polis memuru 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Erzin ilçesi Sıtkı Kara Bulvarı Hatsu kavşağında meydana geldi. Erzin ilçesinden Dörtyol'a giden Mehmet Ertaç yönetimindeki 06 DZT 742 plakalı otomobil ile polis aracı çarpıştı. Kazada 3 polis memuru hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Mehmet Ertaç ve eşi ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil Polis Hatay Kaza

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