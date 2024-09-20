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Hatay'da Polis Aracıyla Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Hatay'da Polis Aracıyla Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde bir polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü polis memuru 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY'da otomobille polis aracının çarpıştığı kazada 3'ü polis memuru 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Erzin ilçesi Sıtkı Kara Bulvarı Hatsu kavşağında meydana geldi. Erzin ilçesinden Dörtyol'a giden Mehmet Ertaç yönetimindeki 06 DZT 742 plakalı otomobil ile polis aracı çarpıştı. Kazada 3 polis memuru hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Mehmet Ertaç ve eşi ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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