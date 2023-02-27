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HATAY'DA PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA

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Hatay'da plastik fabrikasında yangın (2)Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma ve can kaybına yol açtığı Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde narenciyeciler için plastik kasa üreten fabrikada akşam saatlerinde çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Hatay'da plastik fabrikasında yangın (2)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma ve can kaybına yol açtığı Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde narenciyeciler için plastik kasa üreten fabrikada akşam saatlerinde çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle fabrika çevresinde ve içerisindeki kasalar ise görevliler tarafından alandan uzaklaştırıldı. Bu arada yangının trafodan çıktığı üzerinde durulduğu bildirildi.

'TRAFODAN KIVILCIMLAR YAYILMAYA BAŞLADI'

Yangını ilk fark eden mahallelilerden Hasan Bekler, Ben karşı tarafta ailemle akşam yemeği yiyordum. Aniden bir patlama ses duyduk. Bir baktık ki trafodan kıvılcımlar yayılmaya başladı. Birkaç dakika sonra ise her tarafı alevler aldı. Sonrasında itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etmeye başladı. Burası narenciyecilere ait bir plastik fabrikası dedi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

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